Pourquoi le Prix Hugo Boss est l’un des plus importants

En s’inscrivant dès 1996 sur l’échiquier très exclusif, et alors rare, des prix internationaux destinés à identifier et promouvoir les artistes, le Hugo Boss Prize a démontré une grande capacité visionnaire aussi bien qu’un engagement renouvelé auprès des artistes et du musée partenaire qui accueille une exposition du lauréat, le Guggenheim New York. A l’occasion de l’édition 2018 décernée en octobre dernier à Simone Leigh, L’Officiel Art a rencontré l’artiste, ainsi que Richard Armstrong, directeur du musée et Nancy Spector, directrice artistique.