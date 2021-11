Moses Levy : voyages en Méditerranée

Dans l’esprit visant à porter un éclairage sur un versant méconnu d’une discipline (art, design), ou mettre en valeur un artiste quelque peu négligé par la postérité, la maison de ventes Tajan propose une immersion dans le travail peint et dessiné d’un artiste passeur entre deux siècles, et profondément épris de lumière. Empreinte d’élan vital, apte à capturer les bonheurs simples, l’œuvre de Moses Levy (1885-1968) est composée entre Afrique du Nord, Sud de la France et Italie. A découvrir dans le diaporama et les vidéos ci-dessous, ainsi que dans l’exposition, puis la vente tenue chez Tajan, le 8 février.