Les choix de Mathieu Cénac, développement de l’art contemporain, Manufacture de Sèvres

Après un parcours à la Fondation Cartier et à la Galerie Yvon Lambert, Mathieu Cénac est, depuis 2017, en charge du développement commercial de l’art contemporain pour la Manufacture nationale de Sèvres. En parallèle, il co-signe l’exposition “David Wojnarowicz: I Wake Up Every Morning In This Killing Machine Called America”, à la New Galerie – Paris (jusqu'au 14 décembre), qui présente pour la première fois les œuvres de Wojnarowicz issues de la collection de Marion Scemama en dialogue avec des photos et des vidéos faites par les deux artistes durant leurs années de collaboration à New York. Co-fondateur et directeur des Editions Jean Boîte, Cénac vient de publier “Touch The Sky with Your Eyes”, premier abécédaire conceptuel de David Horvitz, avant un coffret qui rassemblera 11 livres photos par Lina Scheynius (“My photo books”). Sa sélection est à découvrir ci-dessous...