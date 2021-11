Les choix d'Olivier Saillard, directeur artistique image et culture de J.M. Weston

Historien de la mode, concepteur de performances, créateur de Moda Povera, collections haute couture de t-shirts et chemises, Olivier Saillard a notamment dirigé le Palais Galliera – orchestrant des expositions qui ont fait date –, avant d’être nommé, en janvier 2018, directeur artistique image et culture de J.M. Weston. Il offre ici son regard subtil et percutant.