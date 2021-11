Elisabeth Lebovici reçoit le Prix Pierre Daix

Critique et historienne de l’art, Elisabeth Lebovici remporte le Prix Pierre Daix qui, depuis 2015 – date de sa création par François Pinault – distingue un ouvrage d’histoire de l’art moderne et contemporain. “Ce que le sida m’a fait” développe ainsi une analyse minutieuse et inédite des différents paramètres de la lutte contre le sida, conduite à travers l’art et l’activisme des années 1980-90. Un livre majeur, traité à la manière d’un corps, dont les couvertures – confiées au collectif new-yorkais fierce pussy –, seraient l’enveloppe. Rencontre.