Daniel Dezeuze : “Le tableau est un miroir sans reflet”

Figure majeure de Supports / Surfaces, Daniel Dezeuze (né en 1942) a, durant plus d’une cinquantaine d’années, exploré le statut de la peinture, cherchant au fil des décennies à mettre au point des solutions nouvelles, propres à démystifier ce médium. Des premiers “Châssis” puis “Echelles”, “Triangulations” et “Colombages”, aux dessins et sculptures actuelles, le Musée de Grenoble développe – pour la première fois – un parcours retraçant la grande richesse formelle de son œuvre. Entretien.