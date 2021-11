Art Basel : les choix de Pierre-Alexandre Mateos & Charles Teyssou

Actuellement en résidence à la Fondation Luma Arles, Pierre-Alexandre Mateos et Charles Teyssou ont assuré le commissariat du Cruising Pavilion, inauguré en mai dernier dans le cadre de la 16e Biennale d’Architecture de Venise, et mettent une touche finale à une exposition dont l’ouverture prochaine est prévue au centre d’art Converso à Milan. Pour L’Officiel Art, ils ont arpenté Art Basel et les lieux d’art de la ville, ils nous livrent leurs cinq moments-clés.