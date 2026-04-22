À la Fondation Maeght, la révolution Courrèges vue par Peter Knapp
À la Fondation Maeght, Peter Knapp revisite l’élan révolutionnaire de Courrèges et l’invention d’une femme moderne suspendue dans le temps.
À la Fondation Maeght, Peter Knapp revisite l’élan révolutionnaire de Courrèges et l’invention d’une femme moderne suspendue dans le temps.
Du 2 au 4 mai 2026, Saint-Tropez ouvre sa saison avec un rendez-vous devenu incontournable, où la gastronomie se raconte au plus près de celles et ceux qui la rendent possible. Trois jours de rencontres, de transmission et de célébration au cœur du terroir méditerranéen.
À Milan, au cœur du prestigieux Circolo Filologico, Miu Miu inaugure la quatrième édition de son Literary Club. Sous le titre Politics of Desire, l’événement transforme le salon littéraire en un laboratoire de pensée radicale, où la mode s'efface devant le pouvoir subversif des mots.