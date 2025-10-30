Success Story : Les Roches Blanches, aux premières loges du Cap Canaille
Joyau hôtelier Cassidain, l'hôtel au luxe décontracté s'impose comme une escale Méditerrannéenne de choix bien au delà de la période estivale
Après qu’une urgence médicale a mené Florence Welch aux portes de la mort, l’artiste et musicienne accomplie a rassemblé ses forces pour créer Everybody Scream, l’un des albums les plus profonds de son groupe à ce jour.
L’automne invite à ralentir, à se réinventer. Les parfums accompagnent ce changement de saison, se drapant d’une profondeur feutrée. La fraîcheur se prolonge, les fleurs se densifient, les notes fruitées s’arrondissent, les bois se parent de velours. Dans cet équilibre subtil entre force et douceur, la féminité s’affirme dans toutes ses nuances. Chaque sillage devient un geste, une émotion, une allure.
Une sélection pensée comme une garde-robe olfactive d’automne, expression d’une personnalité.