Se refaire une santé au RXV
Destination gastronomique, culturelle mais aussi de bien-être… La Thaïlande propose une offre hôtelière où la santé du client est au cœur. Au programme soins, détox et détente. L’hôtel RXV en est un exemple de choix.
Destination gastronomique, culturelle mais aussi de bien-être… La Thaïlande propose une offre hôtelière où la santé du client est au cœur. Au programme soins, détox et détente. L’hôtel RXV en est un exemple de choix.
Travailler sur chaque facette d'une personnalité pour optimiser son parcours et son potentiel? C'est la pierre angulaire de Présence & Résonances, le concept novateur de coaching sur-mesure crée par la passionnée Aurélie Boutroy.