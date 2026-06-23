Perroquet, le nouveau refuge arty de Fort Lauderdale
À Fort Lauderdale, un ancien motel des années 1950 renaît comme un boutique-hôtel des plus raffinés. Le genre d'adresse que l'on partage entre amis.
À Fort Lauderdale, un ancien motel des années 1950 renaît comme un boutique-hôtel des plus raffinés. Le genre d'adresse que l'on partage entre amis.
Disparu du paysage culturel du quartier pendant plus d’une décennie, le Cinéma de Saint Germain des Prés rouvre ses portes grâce à un collectif de neuf passionnés, maintenant l’idée que rien ne vaut l’expérience d’un film en salle. Courageux.
Ce modèle emblématique de Fauré Le Page, pensé pour accueillir deux bouteilles, se réinvente pour l’été en écrin nomade des cuvées L’Extra Brut et La Cuvée Vintage 2023 de French Bloom, toujours à 0.0 % d'alcool.
À Melbourne, la National Gallery of Victoria accueille en 2026 la plus vaste exposition Cartier jamais organisée en Australie, magnifiée par la première scénographie muséale de la designer néerlandaise Sabine Marcelis.