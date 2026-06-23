Bienvenue à bord du Maison Mytheresa Yacht

Le Cinéma de Saint Germain des Prés rouvre ses portes

Disparu du paysage culturel du quartier pendant plus d’une décennie, le Cinéma de Saint Germain des Prés rouvre ses portes grâce à un collectif de neuf passionnés, maintenant l’idée que rien ne vaut l’expérience d’un film en salle. Courageux.