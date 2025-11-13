Bonne nouvelle pour les amoureux de films, séries ou musique : Airbnb propose une sélection d'hébergements qui vous plongeront dans la culture pop. Du lieu de réception du mariage de la matriarche de la famille Roy dans la série Succession, à la maison du personnage d'Anne Hathaway dans le film romantique The Idea of You : voici une sélection qui donne déjà envie de réserver ses prochaines vacances.