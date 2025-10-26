3 nouveautés pour se préparer au froid
En automne, on s'équipe d'ores et déjà des mailles les plus chaudes, d'une crème appropriée et même d'un tapis de yoga adapté aux plus basses températures.
Sur les terres du Château Montrose, au cœur du Médoc, Charlotte Bouygues signe avec Dix Hectares une cosmétique rare, cultivée comme un grand cru et nourrie par les principes de l’agriculture régénérative. Actifs de saison, traçabilité absolue, culture in situ… une nouvelle marque confidentielle qui redonne à la nature son rôle de co-créatrice.
Entre ses apparitions remarquées au MET Gala avec sa compagne Rihanna, ses collaborations prestigieuses avec Ray-Ban, Louboutin ou Moncler, son nom en tête d'affiche au côté de Denzel Washington dans le dernier Spike Lee, les créations audacieuses de sa marque AWGE et la sortie imminente de Don't Be Dump, A$AP Rocky dépasse le simple statut d'icône pour s'imposer comme un véritable phénomène mondial.