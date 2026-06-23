Marriott Bonvoy ouvre les portes VIP des festivals de l'été
Cet été, Marriott Bonvoy rapproche ses membres des plus grandes scènes européennes grâce à des expériences VIP exclusives accessibles à partir d’un seul point.
Cet été, Marriott Bonvoy rapproche ses membres des plus grandes scènes européennes grâce à des expériences VIP exclusives accessibles à partir d’un seul point.
À Melbourne, la National Gallery of Victoria accueille en 2026 la plus vaste exposition Cartier jamais organisée en Australie, magnifiée par la première scénographie muséale de la designer néerlandaise Sabine Marcelis.