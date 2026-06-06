L'Opéra Garnier ouvre sa scène à l'humour avec Panayotis Pascot
Le Palais Garnier a accueilli vendredi l’une des figures majeures du stand-up francophone, confirmant que l’humour a toute sa place sur la scène du prestigieux opéra parisien.
Le Palais Garnier a accueilli vendredi l’une des figures majeures du stand-up francophone, confirmant que l’humour a toute sa place sur la scène du prestigieux opéra parisien.
À quoi ressemble un parfum lorsque l'on peut le voir, le toucher, l'écouter ou même le déguster ? Du 6 au 14 juin 2026, « Synesthésie Olfactive » invite le public à explorer un univers où parfums, matières, couleurs et émotions se répondent librement.