En seulement cinq collections — pour sa marque éponyme Alainpaul qu'il a fondée avec son mari Luis Philippe —, ce Français de 36 ans est devenu le (jeune) homme à suivre de la Fashion Week parisienne. Éduqué à la rigueur de la danse classique puis au génie de la création mode, Alain Paul fait preuve d’une force tranquille à rebours de son époque.