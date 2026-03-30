"Azzedine Alaïa et Christian Dior. Deux maîtres de la haute couture", nouvelle bible mode
De Tunis à Paris, l’éveil d’Azzedine Alaïa à l’univers de Christian Dior nourrit un dialogue posthume entre deux visions majeures de la haute couture.
De Tunis à Paris, l’éveil d’Azzedine Alaïa à l’univers de Christian Dior nourrit un dialogue posthume entre deux visions majeures de la haute couture.
Au milieu des lignes sculpturales de la collection Printemps-Été 2026 et de l'atmosphère du Shed, la Maison romaine et le géant de la lunetterie célèbrent l'événement avec une immersion totale et un DJ set magnétique signé Mark Ronson.