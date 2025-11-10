"All’s Fair" : quand Ryan Murphy fait rimer divorce, pouvoir et haute couture
Entre drames sentimentaux et défilé de mode, la nouvelle série de Ryan Murphy sur Disney+ réinvente la guerre des sexes en costumes griffés.
Du 13 au 16 novembre, Paris Photo reprend ses quartiers sous la verrière du Grand Palais. Avec 220 exposants venus de 33 pays, la plus grande foire de photographie au monde affine son parcours autour de cinq secteurs, pour une immersion totale dans la création contemporaine. Des archives argentiques aux pixels génératifs, voici nos cinq haltes incontournables.
Depuis sa création au bord de la plage de Grand Baie face à la Pointe aux Canonniers, le Royal Palm s’est imposé comme un refuge luxueux et intimiste. Un palace élégant qui fête cette année son quarantième anniversaire.