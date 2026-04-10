Pour le Printemps-Été 2026, Jade Trau compose des bijoux porteurs de sens
Avec cette collection, la créatrice dévoile de nouvelles pièces où les symboles iconiques se réinventent en bijoux délicats, porteurs d’intention.
Avec cette collection, la créatrice dévoile de nouvelles pièces où les symboles iconiques se réinventent en bijoux délicats, porteurs d’intention.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.