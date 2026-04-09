Louis Vuitton célèbre 130 ans de Monogram avec Color Blossom
À l’occasion des 130 ans du Monogram, Color Blossom réinvente les codes joailliers avec audace, couleur et liberté de style.
À l’occasion des 130 ans du Monogram, Color Blossom réinvente les codes joailliers avec audace, couleur et liberté de style.
De “Selon Charlie” à “120 battements par minute”, en passant par “Becoming Karl Lagerfeld” et “The Morning Show”, l’acteur impose un parcours rare, où présence magnétique et finesse du jeu font de chaque rôle une exploration de l’intime et de l’émotion. Le 8 avril, on le retrouvera à l’affiche de “La Femme de”, de David Roux, aux côtés de Mélanie Thierry.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.