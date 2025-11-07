Aimee Lou Wood est nommée nouvelle (et première) égérie dinh van
L’actrice britannique prête son magnétisme à la maison dinh van, pour une campagne où authenticité et audace s’unissent dans un souffle de liberté.
La maison AUPEN, marque culte d’accessoires partenaire de LVMH Métiers d’Art, lève le voile sur les premières pièces de sa collection de haute joaillerie, inspirée des réflexions de son fondateur, Nicholas Tan, sur le courage et la renaissance.
Parmi les piles de papiers, les post-it, les vieux PC, les calculatrices et les imprimantes à l'ancienne, on trouve les nouveaux accessoires masculins de la saison : sacs en cuir ou en peau lainée, chaussures à lacets, lunettes de vue et stylos à plume chics.
Zone la plus fine et la plus expressive du visage, le contour des yeux révèle instantanément la fatigue, le stress ou le temps. Pour lui redonner éclat, fermeté et confort, ces soins ciblés associent biotechnologie, textures expertes et sensorialité absolue.
Une sélection pensée comme une couture du regard, entre précision, performance et lumière.