Xirena x Léa Meylan, l'été bohème entre Paris et la Californie
On craque pour cette capsule en édition limitée où l’esprit des couchers de soleil baléares rencontre une féminité libre, naturelle et résolument contemporaine.
On craque pour cette capsule en édition limitée où l’esprit des couchers de soleil baléares rencontre une féminité libre, naturelle et résolument contemporaine.
Cadre idéal pour ceux qui souhaitent vivre le luxe italien dans toute sa splendeur cinématographique, le lac de Côme accueille désormais GUESS, qui a pris le contrôle de ses boutiques, hôtels, bateaux et parfums. Un coup de maître en matière de style, parmi les plus réussis de la saison.