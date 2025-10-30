Paul Smith signe la MINI la plus chic de sa génération
Quand deux icônes du design anglais unissent leur talent, la route devient un terrain de style et de créativité.
Après qu’une urgence médicale a mené Florence Welch aux portes de la mort, l’artiste et musicienne accomplie a rassemblé ses forces pour créer Everybody Scream, l’un des albums les plus profonds de son groupe à ce jour.
L’automne invite à ralentir, à se réinventer. Les parfums accompagnent ce changement de saison, se drapant d’une profondeur feutrée. La fraîcheur se prolonge, les fleurs se densifient, les notes fruitées s’arrondissent, les bois se parent de velours. Dans cet équilibre subtil entre force et douceur, la féminité s’affirme dans toutes ses nuances. Chaque sillage devient un geste, une émotion, une allure.
Une sélection pensée comme une garde-robe olfactive d’automne, expression d’une personnalité.