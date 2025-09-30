Industry Trends

Nara Smith x Reformation : l’élégance d’une mob wife en pleine lumière

La créatrice de contenus Nara Smith signe avec Reformation une capsule automnale dramatique et durable, entre glamour vintage et éthique assumée.

30.09.2025 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Reformation

Recommandé pour vous

Food

Tables d’exception : où s’attabler pendant la Fashion Week de Paris ?

Voici sept adresses aussi stylées que savoureuses pour faire rimer défilé avec gastronomie.

30.09.2025 by Pauline Borgogno

Save The Date

FVTVR présente un programme exceptionnel pour la Paris Fashion Week

FVTVR s’affirme comme un acteur central de l’avant-garde culturelle en dévoilant une programmation unique à la croisée de la mode, de la musique et de la performance. 

30.09.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Aigle x Rouje : l'élégance par tous les temps, de la ville aux grands espaces

Quand l’âme parisienne de Rouje rencontre l’héritage outdoor d’Aigle, naît une silhouette libre et audacieuse.

30.09.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Silvia Venturini Fendi cède les rênes créatives de Fendi

Silvia Venturini Fendi tourne une page majeure de l’histoire familiale et créative de la maison Fendi.

29.09.2025 by Pauline Borgogno
Joaillerie

Chanel Joaillerie dévoile deux nouvelles médailles réversibles

Ces pièces porte-bonheur, issues de la nouvelle collection CHANCE, arborent tous les symboles emblématiques de la Maison. 

26.09.2025 by Karen Rouach
Voyage

Maison Proust – L’adresse confidentielle du Marais pendant la Fashion Week

Au cœur du Marais, un hôtel particulier qui rend hommage à la Belle Époque et à l’univers littéraire de Proust. Un refuge intime, raffiné et théâtral, idéal pour vivre la Fashion Week parisienne avec charme et discrétion.

29.09.2025 by Donato D'Aprile
Beauté

The Vitamin C Serum d'Augustinus Bader : l’éclat à l’état pur

Conçu avec le complexe TFC8® optimisé, il offre une action éclaircissante tout en respectant les peaux sensibles.

29.09.2025 by Laure Ambroise