Industry Trends

Avec Balenciaga Skiwear, la haute performance au sommet du style

La Maison Balenciaga dévoile une collection Skiwear où la performance technique se fond dans le raffinement citadin.

07.11.2025 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Balenciaga

Joaillerie

Charlotte Le Bon est nommée nouvelle ambassadrice Boucheron

Actrice, réalisatrice et artiste, Charlotte Le Bon devient la nouvelle ambassadrice de la Maison Boucheron, incarnation d’une élégance libre et contemporaine.

07.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Burberry célèbre la saison des fêtes avec sa campagne 'Twas The Knight Before…

La maison anglaise célèbre Noël 2025 avec ’Twas The Knight Before…, une campagne entre humour, élégance et hospitalité.

07.11.2025 by Pauline Borgogno
Joaillerie

Aimee Lou Wood est nommée nouvelle (et première) égérie dinh van

L’actrice britannique prête son magnétisme à la maison dinh van, pour une campagne où authenticité et audace s’unissent dans un souffle de liberté.

07.11.2025 by Pauline Borgogno
Food

Ralph’s dévoile le Ridgway, un menu aux saveurs de l’Ouest américain

À l’approche des fêtes, Ralph’s célèbre l’esprit des grands espaces américains avec un menu inédit, le Ridgway, disponible depuis le 1er novembre 2025.

07.11.2025 by Pauline Borgogno
Hommes

Office Hours : quand les accessoires automnaux pour hommes deviennent un rituel quotidien

Parmi les piles de papiers, les post-it, les vieux PC, les calculatrices et les imprimantes à l'ancienne, on trouve les nouveaux accessoires masculins de la saison : sacs en cuir ou en peau lainée, chaussures à lacets, lunettes de vue et stylos à plume chics. 

07.11.2025 by L'OFFICIEL
Industry Trends

Olivier Rousteing quitte Balmain après 14 ans à la tête de la direction artistique

Après quatorze années à la tête de la création, Olivier Rousteing et Balmain tournent ensemble une page majeure de l’histoire de la mode.

06.11.2025 by Pauline Borgogno
French Riviera

Regard Haute Couture : Quel soin contour des yeux adopter?

Zone la plus fine et la plus expressive du visage, le contour des yeux révèle instantanément la fatigue, le stress ou le temps. Pour lui redonner éclat, fermeté et confort, ces soins ciblés associent biotechnologie, textures expertes et sensorialité absolue.

Une sélection pensée comme une couture du regard, entre précision, performance et lumière.

30.10.2025 by Kamel Boussekaoui