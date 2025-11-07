Avec Balenciaga Skiwear, la haute performance au sommet du style
La Maison Balenciaga dévoile une collection Skiwear où la performance technique se fond dans le raffinement citadin.
Parmi les piles de papiers, les post-it, les vieux PC, les calculatrices et les imprimantes à l'ancienne, on trouve les nouveaux accessoires masculins de la saison : sacs en cuir ou en peau lainée, chaussures à lacets, lunettes de vue et stylos à plume chics.
Zone la plus fine et la plus expressive du visage, le contour des yeux révèle instantanément la fatigue, le stress ou le temps. Pour lui redonner éclat, fermeté et confort, ces soins ciblés associent biotechnologie, textures expertes et sensorialité absolue.
Une sélection pensée comme une couture du regard, entre précision, performance et lumière.