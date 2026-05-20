"Italian Roots" : le Pasticcino Bag de Weekend Max Mara fête ses 10 ans à Florence
Pour marquer cet anniversaire, la maison dévoile la cinquième et dernière étape de son World Tour à Florence, là où tout a commencé.
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Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.