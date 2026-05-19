Le Grand Prix AMI Paris, rendez-vous du cinéma en devenir
À Cannes, AMI Paris a réuni artistes, cinéastes et jeunes réalisateurs autour d’un déjeuner célébrant le Grand Prix Ami Paris et la création émergente de La Semaine de la Critique.
À Cannes, AMI Paris a réuni artistes, cinéastes et jeunes réalisateurs autour d’un déjeuner célébrant le Grand Prix Ami Paris et la création émergente de La Semaine de la Critique.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.