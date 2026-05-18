JW Anderson réinvente la sneaker Diadora Equipe 1975 en couleurs franches
JW Anderson signe avec Diadora une relecture précise de l’Equipe 1975, sneaker culte transformée en manifeste unisexe entre héritage sportif et modernité chromatique.
JW Anderson signe avec Diadora une relecture précise de l’Equipe 1975, sneaker culte transformée en manifeste unisexe entre héritage sportif et modernité chromatique.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.