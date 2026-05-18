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JW Anderson réinvente la sneaker Diadora Equipe 1975 en couleurs franches

JW Anderson signe avec Diadora une relecture précise de l’Equipe 1975, sneaker culte transformée en manifeste unisexe entre héritage sportif et modernité chromatique.

18.05.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of JW Anderson x Diadora

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Malo, le retour discret d’une grande Maison du cachemire italien

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18.05.2026 by Pauline Borgogno
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15.05.2026 by Pauline Borgogno

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