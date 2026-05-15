GANNI et Melissa imaginent la parfaite sandale de l’été
Melissa et GANNI dévoilent une capsule de chaussures en édition limitée, inspirée par la liberté solaire des étés à Copenhague.
Melissa et GANNI dévoilent une capsule de chaussures en édition limitée, inspirée par la liberté solaire des étés à Copenhague.
Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.