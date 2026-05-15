Industry Trends

GANNI et Melissa imaginent la parfaite sandale de l’été

Melissa et GANNI dévoilent une capsule de chaussures en édition limitée, inspirée par la liberté solaire des étés à Copenhague.

15.05.2026 by Pauline Borgogno
clothing t-shirt footwear shoe female girl person teen portrait sneaker
Crédits : Courtesy of Melissa x GANNI

Tags

industry-trendsganniMelissa

Articles associés

adult female person woman sunbathing beachwear clothing accessories glasses sunglasses

Industry Trends

Hailey Bieber incarne l'été solaire de Mango

Hailey Bieber prête à Mango une allure instinctive, incarnant un été placé sous le signe de la liberté et du mouvement.

13.05.2026 by Pauline Borgogno
accessories sunglasses glasses person face head photography portrait

Industry Trends

Missoma et Jimmy Fairly signent le duo solaire de l’été

Missoma et Jimmy Fairly unissent leurs signatures créatives dans une collection capsule de lunettes et bijoux pensée comme un manifeste solaire du style estival.

15.05.2026 by Pauline Borgogno
animal invertebrate sea life seashell clam food seafood person barefoot

Industry Trends

Chloé rêve l’été avec Apple Martin dans "Chloé à la Plage"

Dans le second chapitre de Chloé à la PlageChloé célèbre un été rêvé et sensuel, porté par la grâce d’Apple Martin.

13.05.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

fitness pilates sport working out accessories bag handbag electronics speaker person

Be Well

Burning Bar révolutionne le Pilates à Paris avec sa Private Reformer Room

Burning Bar lance la première salle semi-privée de Pilates Reformer à Paris, promesse d’une expérience aussi exclusive que transformatrice.

10.10.2025 by Pauline Borgogno
dressing room indoors room desk furniture person shoe shop bedroom boutique

Save The Date

Knit Design Award : Loro Piana couronne une nouvelle génération du tricot d’art

La Maison Loro Piana a récompensé deux créatrices de la Swedish School of Textiles pour une œuvre de maille transformable où la couleur, la lumière et le savoir-faire dialoguent avec poésie.

15.05.2026 by Pauline Borgogno
clothing footwear shoe high heel sandal adult female person woman

Industry Trends

Alessandro Michele réintroduit les escarpins Valentino Rockstud

Avec sa campagne Pre-Fall 2026, Valentino célèbre le retour des escarpins Rockstud, réinventés par Alessandro Michele entre héritage romain, sensualité contemporaine et élégance incisive.

15.05.2026 by Pauline Borgogno
clothing footwear shoe fitness pilates sport working out person chair furniture

Be Well

Chez Simone accueille BeBody, la méthode londonienne qui enthousiasme Paris

À l’aube de ses dix ans, Chez Simone enrichit son univers wellness en accueillant en exclusivité parisienne BeBody, la méthode intense et consciente imaginée par la coach londonienne Lucy Borrie.

15.05.2026 by Pauline Borgogno
clothing t-shirt footwear shoe female girl person teen portrait sneaker

Industry Trends

GANNI et Melissa imaginent la parfaite sandale de l’été

Melissa et GANNI dévoilent une capsule de chaussures en édition limitée, inspirée par la liberté solaire des étés à Copenhague.

15.05.2026 by Pauline Borgogno
bestof topix cannes person shoe adult male man fashion electronics camera hat photoshoot

Pop Culture

Festival de Cannes 2026 : les plus beaux looks sur le tapis rouge

Entre glamour hollywoodien, audace couture et silhouettes spectaculaires, le tapis rouge du Festival de Cannes 2026 nous offre une nouvelle fois un défilé de looks aussi élégants qu’inoubliables.

12.05.2026 by Pauline Borgogno
person body part shoulder face head photography portrait neck hair lady

Be Well

Double menton : les méthodes pour redéfinir l'ovale du visage sans bistouri

Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.

15.05.2026 by Pauline Borgogno
accessories sunglasses glasses person face head photography portrait

Industry Trends

Missoma et Jimmy Fairly signent le duo solaire de l’été

Missoma et Jimmy Fairly unissent leurs signatures créatives dans une collection capsule de lunettes et bijoux pensée comme un manifeste solaire du style estival.

15.05.2026 by Pauline Borgogno