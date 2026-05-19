Savoir-faire : les secrets de conception du sac Prada Bonnie
Avec le sac Bonnie, Prada poursuit son dialogue avec la modernité en conjuguant innovation artisanale, sensualité des matières et élégance fonctionnelle.
Avec le sac Bonnie, Prada poursuit son dialogue avec la modernité en conjuguant innovation artisanale, sensualité des matières et élégance fonctionnelle.
Avec sa collection Veggie, Gentle Monster transforme l’univers maraîcher en fantasme futuriste à travers dix lunettes pliables, une campagne portée par Karina et Yosh, et des pop-up immersifs aux allures de jardin halluciné.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.