Aigle x Rouje : l'élégance par tous les temps, de la ville aux grands espaces
Quand l’âme parisienne de Rouje rencontre l’héritage outdoor d’Aigle, naît une silhouette libre et audacieuse.
Quand l’âme parisienne de Rouje rencontre l’héritage outdoor d’Aigle, naît une silhouette libre et audacieuse.
Au cœur du Marais, un hôtel particulier qui rend hommage à la Belle Époque et à l’univers littéraire de Proust. Un refuge intime, raffiné et théâtral, idéal pour vivre la Fashion Week parisienne avec charme et discrétion.