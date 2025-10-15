Temps de jeux : les montres exceptionnelles qui se distinguent
Les montres les plus remarquables de cette année jouent selon leurs propres règles, qui mixent esthétique et performance pour toujours plus d’innovation.
Quoi de plus chic que de s'endormir dans un pyjama en soie ? À l’occasion de son dixième anniversaire, l'hôtel de l'avenue Gabriel imagine « Suite 504 », une capsule de nuit en édition limitée avec la marque italienne Morpho + Luna.
Encensé par la critique, critiqué par les censeurs, l’Hispano-Américain Willy Chavarria secoue la planète mode. Celui qui aurait pu choisir le confort d’une fifin de carrière exemplaire passée chez Ralph Lauren et Calvin Klein préfère, à 57 ans, rebattre les cartes avec sa propre marque, quitte à prendre des risques. Disruptif est un faible mot, le concernant.