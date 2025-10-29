Hommes

Marc Newson renoue avec G-STAR pour une capsule entre passé et futur

Deux décennies après leur première rencontre, G-STAR et Marc Newson ravivent leur dialogue créatif à travers la réédition de vingt-deux pièces emblématiques.

29.10.2025 by Pauline Borgogno
blazer clothing coat jacket adult male man person formal wear suit
Crédits : Courtesy of G-STAR

Tags

hommesg-starMarc Newson

Articles associés

clothing coat jacket adult male man person

Hommes

A$AP Rocky, nouvelle figure culturelle complète à l'ascension rare

Entre ses apparitions remarquées au MET Gala avec sa compagne Rihanna, ses collaborations prestigieuses avec Ray-Ban, Louboutin ou Moncler, son nom en tête d'affiche au côté de Denzel Washington dans le dernier Spike Lee, les créations audacieuses de sa marque AWGE et la sortie imminente de Don't Be Dump, A$AP Rocky dépasse le simple statut d'icône pour s'imposer comme un véritable phénomène mondial.

27.10.2025 by Laure Ambroise & Anne Gaffié
face head person photography portrait adult male man advertisement fireworks

Hommes

Kit Butler incarne l'esprit sombre de "The Crow"

Dans un décor rappelant l’esthétique du film “The Crow”, le top-modèle anglais Kit Butler porte haut le fétichisme du cuir à travers des pièces amples pleines d’allure.

24.10.2025 by L'OFFICIEL

Hommes

Guess signe Moise Kean

Dernière recrue chez Guess Jeans, l’athlète Moise Kean rejoint cette saison le collectif des ambassadeurs de la marque californienne, triés sur le volet pour leur talent dans les univers du sport, de la mode et de la musique.

22.10.2025 by Anne Gaffié

Recommandé pour vous

adult female person woman accessories necklace head hat face glove

Joaillerie

Anya Taylor-Joy, muse lumineuse de la campagne de fêtes Tiffany & Co.

La Maison new-yorkaise célèbre la saison des fêtes avec une ode cinématographique à l’amour, incarnée par Anya Taylor-Joy.

29.10.2025 by Pauline Borgogno
bottle person cosmetics perfume

French Riviera

Garde-Robe Olfactive : Quel parfum porter cet automne 2025?

L’automne invite à ralentir, à se réinventer. Les parfums accompagnent ce changement de saison, se drapant d’une profondeur feutrée. La fraîcheur se prolonge, les fleurs se densifient, les notes fruitées s’arrondissent, les bois se parent de velours. Dans cet équilibre subtil entre force et douceur, la féminité s’affirme dans toutes ses nuances. Chaque sillage devient un geste, une émotion, une allure.
Une sélection pensée comme une garde-robe olfactive d’automne, expression d’une personnalité.

 

28.10.2025 by Kamel Boussekaoui
black hair hair person adult female woman head face portrait bracelet

Joaillerie

10 bijoux noirs qui nous plongent doucement dans l’ambiance d’Halloween

Mystérieuses et élégantes, ces pièces joaillières insuffleront une touche envoûtante et chic à votre look d’Halloween.

29.10.2025 by Pauline Borgogno
accessories bag handbag child female girl person car transportation vehicle

Industry Trends

Prada Holiday 2025 : un conte d’hiver au parfum d’éternité

Dans A Winter’s Tale, Prada signe une odyssée cinématographique où le voyage devient retour à soi, célébration du lien et éclat du merveilleux.

29.10.2025 by Pauline Borgogno
chandelier lamp indoors reception room waiting room furniture living room home decor chair desk

Design

Galerie Bonaparte : le design italien comme récit du beau et du nécessaire

À Paris, la Galerie Bonaparte célèbre le design italien comme un langage vivant, où chaque objet raconte l’harmonie entre l’art, l’espace et l’humain.

29.10.2025 by Pauline Borgogno

French Riviera

Vestiaire Olfactif Masculin : Quel parfum porter cet automne 2025?

À l’orée de l’automne, les fragrances s’épaississent, se réchauffent, s’accordent un nouveau rythme.
Les bois et les épices rencontrent la vivacité des agrumes dans un dialogue de contrastes raffinés, entre ombre et clarté.
Une écriture olfactive qui affirme la personnalité autant qu’elle la révèle.

Un vestiaire olfactif d’automne où chaque sillage devient attitude.

27.10.2025 by Kamel Boussekaoui
play area adult female person woman indoors interior design footwear shoe indoor play area

Industry Trends

Marc Jacobs sème la joie aux Galeries Lafayette Paris Haussmann

Le créateur américain investit le grand magasin parisien avec JOY, une expérience immersive célébrant l’art, la mode et la créativité partagée.

29.10.2025 by Pauline Borgogno
blazer clothing coat jacket adult male man person formal wear suit

Hommes

Marc Newson renoue avec G-STAR pour une capsule entre passé et futur

Deux décennies après leur première rencontre, G-STAR et Marc Newson ravivent leur dialogue créatif à travers la réédition de vingt-deux pièces emblématiques.

29.10.2025 by Pauline Borgogno