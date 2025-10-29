Marc Newson renoue avec G-STAR pour une capsule entre passé et futur
Deux décennies après leur première rencontre, G-STAR et Marc Newson ravivent leur dialogue créatif à travers la réédition de vingt-deux pièces emblématiques.
Entre ses apparitions remarquées au MET Gala avec sa compagne Rihanna, ses collaborations prestigieuses avec Ray-Ban, Louboutin ou Moncler, son nom en tête d'affiche au côté de Denzel Washington dans le dernier Spike Lee, les créations audacieuses de sa marque AWGE et la sortie imminente de Don't Be Dump, A$AP Rocky dépasse le simple statut d'icône pour s'imposer comme un véritable phénomène mondial.
L’automne invite à ralentir, à se réinventer. Les parfums accompagnent ce changement de saison, se drapant d’une profondeur feutrée. La fraîcheur se prolonge, les fleurs se densifient, les notes fruitées s’arrondissent, les bois se parent de velours. Dans cet équilibre subtil entre force et douceur, la féminité s’affirme dans toutes ses nuances. Chaque sillage devient un geste, une émotion, une allure.
Une sélection pensée comme une garde-robe olfactive d’automne, expression d’une personnalité.
À l’orée de l’automne, les fragrances s’épaississent, se réchauffent, s’accordent un nouveau rythme.
Les bois et les épices rencontrent la vivacité des agrumes dans un dialogue de contrastes raffinés, entre ombre et clarté.
Une écriture olfactive qui affirme la personnalité autant qu’elle la révèle.
Un vestiaire olfactif d’automne où chaque sillage devient attitude.