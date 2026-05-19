À Cannes, Niels Schneider adopte le classicisme moderne de Louis Vuitton
Lors de la première de L’Inconnue au 79e Festival de Cannes, Niels Schneider a captivé le tapis rouge dans une silhouette Louis Vuitton à l’élégance sobre et intemporelle.
Lors de la première de L’Inconnue au 79e Festival de Cannes, Niels Schneider a captivé le tapis rouge dans une silhouette Louis Vuitton à l’élégance sobre et intemporelle.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.