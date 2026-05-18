Harry Styles ouvre son "Together, Together" Tour en total look Celine
À Amsterdam, Harry Styles a lancé sa tournée Together, Together dans une silhouette Celine aussi électrisante, confirmant son statut de performer magnétique.
À Amsterdam, Harry Styles a lancé sa tournée Together, Together dans une silhouette Celine aussi électrisante, confirmant son statut de performer magnétique.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.