French Riviera

Dans l'intimité des prototypes

Salomon ne se résume plus seulement au ski. Si vous habitez une grande ville, vous n’avez pas échappé à leurs chaussures : elles sont partout.

07.01.2026 by LÉON CANETTI
bracelet jewelry adult male man person handbag shoe boot ski boot
Salomon

Tags

Salomonski

Articles associés

furniture table adult male man person desk accessories glasses

French Riviera

Vision d’altitude

Scott Mellin a été nommé Global Chief Brand Officer de Salomon après trente ans passés dans l’industrie du sport. L'américain, ancien skieur du Colorado, réfléchi au futur de la marque haut-savoyarde connue pour ses innovations en ski et trail running.

05.01.2026 by LÉON CANETTI
blouse clothing bed furniture person publication home decor

French Riviera

Angelina Woreth et le bruit des perceuses

Dans le hall de l’hôtel Massé tout juste rénové, l’actrice Angelina Woreth, 25 ans, nous a rejoint pour discuter de chance et du fracas des chantiers. Portrait.

28.12.2025 by L'Officiel Riviera
book publication advertisement poster comics outdoors

French Riviera

Le rêve d'hiver de Walt Disney

Le royaume de Disney n’aura jamais sa montagne. Dans les années 60, après le succès de Disneyland, Walt Disney imaginait une station de sports d’hiver idéale, presque futuriste, nichée au cœur la forêt nationale de Sequoia, dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie. C’était sans compter les militants écologistes... et les avalanches.

28.12.2025

Recommandé pour vous

city building hotel tree urban condo fir christmas decorations christmas tree pine

Voyage

Grand Hôtel du Soleil d’Or à Megève : chocolat au sommet

Au cœur du village, ce refuge historique réinvente l’art du bien-vivre et du bien-être autour du chocolat. Du goûter après-ski au soin signature, du cacao à tous les étages !

09.01.2026 by Jeanne Propeck
head person photography portrait clothing knitwear sweater formal wear accessories tie

Hommes

Yuta Jinguji incarne l’avenir créatif d’AMIRI

AMIRI annonce Yuta Jinguji comme Global Brand Ambassador, scellant une rencontre entre musique, mode et expression créative à l’échelle mondiale.

09.01.2026 by Pauline Borgogno
accessories bag coat handbag purse lab coat adult female person woman

Industry Trends

Miu Miu ouvre la saison avec Prelude 2026

Avec Prelude 2026, Miu Miu orchestre une rencontre subtile entre utilité et désir, où le quotidien s’habille d’une élégance libre et instinctive.

09.01.2026 by Pauline Borgogno
head person face adult male man bag handbag belt photography

Hommes

Jeremy Allen White et Pusha T, protagonistes de la campagne Louis Vuitton PE 2026

Louis Vuitton dévoile une campagne Homme Printemps-Été 2026 où le voyage devient manifeste de style, porté par Jeremy Allen White et Pusha T sous la direction de Pharrell Williams.

09.01.2026 by Pauline Borgogno
accessories earring jewelry adult female person woman head face neck

Joaillerie

Gracie Abrams, nouveau visage de Coco Crush par Chanel Joaillerie

Chanel Joaillerie nomme Gracie Abrams ambassadrice mondiale de Coco Crush, scellant une rencontre entre audace joaillière et sensibilité musicale.

09.01.2026 by Pauline Borgogno
clothing pants adult male man person footwear shoe jeans

Fashion Week

À huis clos et sous la neige, G-Star amorce sa mue

Sous la verrière du siège social de la Maison, balayée par une tempête de neige inattendue, G-Star a dévoilé un défilé intime qui marque les prémices d’un renouveau créatif.

09.01.2026 by Pauline Borgogno
food food presentation plate bread meal sweets cream dessert ice cream

Food

Besoin de vous réconforter ? Voici la parfaite recette de babka perdue

Avec ces températures glaciales, rien ne vaut mieux qu'un dessert chaud et gourmand, qui met les papilles en éveil. Voici les secrets de la babka signature du restaurant parisien Babi.

09.01.2026 by Pauline Borgogno
london formal wear tie glasses suit people person blazer sunglasses chair head

Save The Date

Wimbledon 2025 : quelles sont les stars repérées en tribune ?

Le tournoi londonien a brillé autant sur le gazon que dans les gradins, sous les regards de stars planétaires.

04.07.2025 by Pauline Borgogno