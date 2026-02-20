French Riviera

Le sport comme religion, à l’heure olympique italienne.


Pensée et curatée par l’artiste Edouard NG, l’exposition 8000 investit la Chiesa di San Vittore e 40 Martiri, une église milanaise déconsacrée de style baroque.
19.02.2026 by L'Officiel Riviera
Edouard NG

exposition

French Riviera

SIMPLEMENT NUE

Il peut suffire de ça : la volonté d’une randonnée.
L’artiste Edouard NG et son frère sont partis marcher sous une neige tombée deux jours plus tôt, un été. De cette escapade mal préparée naissent ces photos – pics dentelés, alpages vierges, immensité sans humains. Ni message ni conquête : juste l'essentiel, un face-à-face avec la montagne qui menace et émerveille. Nous l'avons joint chez lui pour en parler.

19.02.2026 by L'Officiel Riviera
French Riviera

L’ART DE SE SOUVENIR

C’est un lieu parisien connu des amateurs de montagne. Une librairie entièrement dévouée aux massifs et au risque – la Librairie des Alpes. Depuis 1933, ces murs se transmettent en famille, et l’on vient ici se procurer non seulement des livres dédiés, mais consulter un fonds.

14.01.2026 by LÉON SWIFT
French Riviera

Dans l'intimité des prototypes

Salomon ne se résume plus seulement au ski. Si vous habitez une grande ville, vous n’avez pas échappé à leurs chaussures : elles sont partout.

07.01.2026 by LÉON CANETTI

Fashion Week

Chez Chet Lo, le marché de nuit fait communauté

Avec Night Market, Chet Lo convoque l’énergie des bazars nocturnes de Hong Kong.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Julien Macdonald, un retour au sommet du Shard

De retour à la Fashion Week de Londres après trois ans d’absence, Julien Macdonald dévoile au sommet du Shard une collection resort ready-to-wear où glamour couture et énergie londonienne s’élèvent à l’unisson.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez TOGA, le tissu apprend à bouger

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, TOGA explore la tension entre résistance et souplesse, façonnant des vêtements en perpétuelle métamorphose.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Sinead Gorey, la revanche de la "boozer girl"

Pour l’automne-hiver 2026-2027, Sinead Gorey transforme l’esthétique du pub londonien en manifeste d’un power dressing féminin, entre corsets techniques, matières industrielles et nostalgie victorienne.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez LABRUM, la migration devient couture

Avec Threads of Osmosis, second chapitre de sa trilogie, LABRUM fait du textile un territoire vivant où migration, mémoire et savoir-faire se rencontrent sur le corps.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Completedworks, l'éclat fragile des apparences

Pour l’automne-hiver 2026, Completedworks explore la surface comme théâtre intime où la beauté, loin d’être parfaite, se révèle fragile, stratifiée et profondément humaine.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Mithridate, une odyssée florale de Guangzhou à Londres

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, Mithridate signe une collection manifeste où s’entrelacent héritage chinois et tradition britannique, comme une odyssée contemporaine vers un nouveau foyer londonien.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Joseph, une nouvelle ère sous la vision créative de Mario Arena

Pour l’automne-hiver 2026-27, Joseph revient à Londres sous la direction de Mario Arena, qui sculpte la matière comme un marbre vivant et redessine les contours d’un glamour contemporain.

20.02.2026 by Pauline Borgogno