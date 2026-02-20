Le sport comme religion, à l’heure olympique italienne.
Pensée et curatée par l’artiste Edouard NG, l’exposition 8000 investit la Chiesa di San Vittore e 40 Martiri, une église milanaise déconsacrée de style baroque.
Il peut suffire de ça : la volonté d’une randonnée.
L’artiste Edouard NG et son frère sont partis marcher sous une neige tombée deux jours plus tôt, un été. De cette escapade mal préparée naissent ces photos – pics dentelés, alpages vierges, immensité sans humains. Ni message ni conquête : juste l'essentiel, un face-à-face avec la montagne qui menace et émerveille. Nous l'avons joint chez lui pour en parler.
C’est un lieu parisien connu des amateurs de montagne. Une librairie entièrement dévouée aux massifs et au risque – la Librairie des Alpes. Depuis 1933, ces murs se transmettent en famille, et l’on vient ici se procurer non seulement des livres dédiés, mais consulter un fonds.