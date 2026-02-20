Le sport comme religion, à l’heure olympique italienne.

Il peut suffire de ça : la volonté d’une randonnée.

L’artiste Edouard NG et son frère sont partis marcher sous une neige tombée deux jours plus tôt, un été. De cette escapade mal préparée naissent ces photos – pics dentelés, alpages vierges, immensité sans humains. Ni message ni conquête : juste l'essentiel, un face-à-face avec la montagne qui menace et émerveille. Nous l'avons joint chez lui pour en parler.