Un dîner confidentiel à la fontaine gaillon avec Gerard Darel et Dree Hemingway
Une nuit suspendue à Paris, où l’intimité d’un dîner révèle toute l’allure de GERARD DAREL aux côtés de Dree Hemingway.
Une nuit suspendue à Paris, où l’intimité d’un dîner révèle toute l’allure de GERARD DAREL aux côtés de Dree Hemingway.
Nouvelle égérie Gerard Darel, et à l’affiche de la série-évènement Love Story, l’actrice américaine - installée entre Los Angeles et Rome - conjugue cinéma, mode et maternité. Rencontre à Paris, où elle est venue fêter sa collaboration avec la marque.
L'acteur américain plonge dans ses racines coréennes à l’occasion de son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série “Acharnés”, tout en se préparant à devenir père. “Dans ma quête identitaire, chaque rôle me donne l’impression de faire remonter à la surface une part d’ombre enfouie en moi. Explorer cela est passionnant.”