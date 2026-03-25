Femmes

Langley Fox Hemingway : "j'ai commencé le mannequinat trop tard".

Nouvelle égérie du géant Mango, l'illustratrice californienne a dépassé son statut d"arrière petite-fille de" pour s'imposer en mannequin et artiste confirmée. Alors que la marque vient de révéler un court métrage la suivant dans les rues de la Nouvelle-Orléans, la socialite a pris le temps de répondre à nos questions.