L’intimité retrouvée de la nuit parisienne
Le 7 Cocktail Bar, adresse confidentielle au cœur de Paris près de la Concorde, propose des cocktails d’exception signés Colin Field dans une atmosphère intime et feutrée.
Le 7 Cocktail Bar, adresse confidentielle au cœur de Paris près de la Concorde, propose des cocktails d’exception signés Colin Field dans une atmosphère intime et feutrée.
La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.