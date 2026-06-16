Hot Spot: Au Top, le rooftop caché le plus confidentiel du Marais

Chez Maison Valentino, les lunettes de soleil empruntent leur vocabulaire formel aux sacs emblématiques Valentino Garavani: détails signature, VLogo – jusque dans sa déclinaison cut out –, clous et strass ponctuent les branches comme autant d’éléments d’ornement. À l’inverse, les modèles optiques explorent une écriture plus architecturée, portée par des géométries affirmées et des lignes sculpturales.