Sienna Miller embrasse l’hiver londonien en look Desigual x Christian Lacroix
À Londres, Sienna Miller a illuminé les rues avec un manteau en fausse fourrure colorée signé Desigual.
Entre lignes sculpturales, effets bijoux et inspirations couture, la solaire féminine s’impose cette saison comme un véritable accessoire-statement, alliant innovation technique, jeu de lumière et sensualité du design.