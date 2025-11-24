Femmes

Sienna Miller embrasse l’hiver londonien en look Desigual x Christian Lacroix

À Londres, Sienna Miller a illuminé les rues avec un manteau en fausse fourrure colorée signé Desigual.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
clothing coat jacket cup glasses adult female person woman sweater
Crédits : Courtesy of Desigual

Tags

femmesdesiguallookmodesienna-millerChristian Lacroix

Articles associés

clothing dress formal wear fashion gown evening dress jewelry necklace wedding gown person

Femmes

Amanda Seyfried illumine la Mostra de Venise dans une robe Prada au nœud rouge éclatant

L’actrice a ébloui la Mostra 2025 dans une robe Prada bleu nuit, rehaussée d’un audacieux nœud rouge.

09.09.2025 by Pauline Borgogno
coat handbag glasses overcoat adult female person woman male man

Femmes

Kristen Bell consacre le sac culte de la saison : le Midi Hudson de DeMellier

L’actrice de Nobody Wants This confirme ce que les initiés savaient déjà : la marque londonienne DeMellier règne sur les bras des stars.

13.11.2025 by Pauline Borgogno
venice fashion adult female person woman premiere red carpet electronics

Femmes

Jonathan Anderson dévoile un aperçu de sa vision pour Dior, incarné par Monica Barbaro

À l'occasion du Festival de Venise, Jonathan Anderson signe une première collection Dior élégante, sublimée par Monica Barbaro sur le tapis rouge.

01.09.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

cake cream cupcake dessert food muffin bread

Food

Notre sélection gourmande et luxueuse de panettones de Noël

Découvrez notre sélection de panettones artisanaux pour offrir ou savourer un Noël tout en douceur.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
head person face ring hat adult female woman male man

Pop Culture

Leighton Meester et Jared Padalecki, réunis dans nouvelle rom com de Noël signée Netflix

Un film adapté du best-seller The Bodyguard réunit Leighton Meester et Jared Padalecki sous la direction d’Elizabeth Allen Rosenbaum pour une romance réjouissante.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
accessories pendant adult female person woman ring necklace cup dress

Joaillerie

Messika choisit Kate Moss pour célébrer les fêtes

Pour ses vingt ans, Messika signe une campagne festive où lumière, mouvement et complicité composent un hymne vibrant à la célébration.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
lighting performer person solo performance concert hat mobile phone singing adult man

Industry Trends

Balenciaga Music et Yuki Chiba dévoilent une immersion sonore aux frontières des genres

Une playlist exclusive conçue par Yuki Chiba révèle l’univers foisonnant d’un créateur au cœur du hip-hop mondial.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
clothing coat jacket cup glasses adult female person woman sweater

Femmes

Sienna Miller embrasse l’hiver londonien en look Desigual x Christian Lacroix

À Londres, Sienna Miller a illuminé les rues avec un manteau en fausse fourrure colorée signé Desigual.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
people person groupshot coat fashion hat formal wear dress suit handbag

Industry Trends

À Doha, Fashion Trust Arabia couronne une nouvelle génération de talents

Au Musée National du Qatar, la septième édition du FTA Prize a célébré avec éclat une génération de créateurs qui redessine l’horizon de la mode.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
accessories sunglasses clothing coat jacket person glasses

French Riviera

Paires de solaires femme : quels modèles marqueront l’Automne/Hiver 2025?

Entre lignes sculpturales, effets bijoux et inspirations couture, la solaire féminine s’impose cette saison comme un véritable accessoire-statement, alliant innovation technique, jeu de lumière et sensualité du design. 

19.11.2025 by Kamel Boussekaoui
adult female person woman high heel shoe hosiery pantyhose chair necklace

Beauté

Les calendriers de l'Avent beauté désirables, parfaits pour patienter jusqu'à Noël 2025

Qu'ils soient ultra luxueux, bien garnis ou ludiques : voici notre sélection des calendriers parfaits pour patienter jusqu'au 25 décembre.

21.11.2025 by Pauline Borgogno