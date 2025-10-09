Mannequin engagé et ambassadrice L'Oréal Paris, Cindy Bruna a fait évoluer les mentalités sur de nombreux sujets, qu'il s'agisse dans la mode ou dans la libération de la parole. Avant qu'elle ne défile pour la marque de cosmétiques, L'OFFICIEL a pu s'entretenir avec la jeune femme, dont les convictions nous inspirent.