Chez Dolce&Gabbana, le portrait de l’homme contemporain
Pour l’automne-hiver 2026, Dolce&Gabbana célèbre l’homme comme un territoire intime, singulier et irréductible.
Pour l’automne-hiver 2026, Dolce&Gabbana célèbre l’homme comme un territoire intime, singulier et irréductible.
Lors de la Fashion Week de Milan, le défilé Dsquared2 a présenté un glamour de haute altitude, des vêtements de sports d'hiver, des vêtements d'extérieur techniques et les débuts sur le podium de l'acteur Hudson Williams, connu pour son rôle dans Heated Rivalry.
Avec sa collection homme automne/hiver 2026, Alessandro Sartori propulse la marque du passé vers l'avenir. Parmi les invités de marque présents au défilé, présenté lors de la Fashion Week de Milan, figuraient Mads Mikkelsen, James Norton et Lee Byung-Hun, tandis que la superstar asiatique William Chan a défilé sur le podium.
Lors de la Fashion Week de Milan, le défilé Dsquared2 a présenté un glamour de haute altitude, des vêtements de sports d'hiver, des vêtements d'extérieur techniques et les débuts sur le podium de l'acteur Hudson Williams, connu pour son rôle dans Heated Rivalry.
Avec sa collection homme automne/hiver 2026, Alessandro Sartori propulse la marque du passé vers l'avenir. Parmi les invités de marque présents au défilé, présenté lors de la Fashion Week de Milan, figuraient Mads Mikkelsen, James Norton et Lee Byung-Hun, tandis que la superstar asiatique William Chan a défilé sur le podium.
C’est un lieu parisien connu des amateurs de montagne. Une librairie entièrement dévouée aux massifs et au risque – la Librairie des Alpes. Depuis 1933, ces murs se transmettent en famille, et l’on vient ici se procurer non seulement des livres dédiés, mais consulter un fonds.