clothing coat jacket fashion pants adult male man person shoe

Fashion Week

Chez Dsquared2, Hudson Williams embrase le podium

Lors de la Fashion Week de Milan, le défilé Dsquared2 a présenté un glamour de haute altitude, des vêtements de sports d'hiver, des vêtements d'extérieur techniques et les débuts sur le podium de l'acteur Hudson Williams, connu pour son rôle dans Heated Rivalry.

17.01.2026 by Alessandro Viapiana
milan coat handbag shoe people person belt adult male man glasses

Fashion Week

Chez Ralph Lauren, une vision plurielle du style masculin

À Milan, Ralph Lauren a dévoilé ses collections Purple Label et Polo Ralph Lauren Fall 2026 comme une déclaration intime et magistrale sur l’élégance masculine et la liberté d’être soi.

17.01.2026 by Pauline Borgogno
milan home decor door adult male man person formal wear rug suit indoors

Fashion Week

Chez Zegna, une garde-robe qui continue d'évoluer

Avec sa collection homme automne/hiver 2026, Alessandro Sartori propulse la marque du passé vers l'avenir. Parmi les invités de marque présents au défilé, présenté lors de la Fashion Week de Milan, figuraient Mads Mikkelsen, James Norton et Lee Byung-Hun, tandis que la superstar asiatique William Chan a défilé sur le podium.

16.01.2026 by Simone Vertua

coat lighting fashion person walking shoe adult male man people

Fashion Week

Chez Dolce&Gabbana, le portrait de l’homme contemporain

Pour l’automne-hiver 2026, Dolce&Gabbana célèbre l’homme comme un territoire intime, singulier et irréductible.

17.01.2026 by Pauline Borgogno
clothing coat overcoat adult male man person footwear shoe

Hommes

William Chan, nouvelle incarnation du raffinement contemporain chez ZEGNA

ZEGNA annonce la nomination de l’acteur et chanteur chinois William Chan en tant que Global Brand Ambassador, une collaboration qui célèbre l’élégance contemporaine et l’héritage d’exception.

17.01.2026 by Pauline Borgogno
construction boat sailboat transportation vehicle

Fashion Week

Les moments clés de Pitti Uomo 109

À Florence, Pitti Uomo 109 a dessiné un paysage sensible où art, mode et matière ont dialogué dans une même quête de sens et de justesse.

16.01.2026 by Pauline Borgogno
adult male man person bicycle handbag awning canopy city shop

French Riviera

L’ART DE SE SOUVENIR

C’est un lieu parisien connu des amateurs de montagne. Une librairie entièrement dévouée aux massifs et au risque – la Librairie des Alpes. Depuis 1933, ces murs se transmettent en famille, et l’on vient ici se procurer non seulement des livres dédiés, mais consulter un fonds.

14.01.2026 by LÉON SWIFT
formal wear suit shoe adult male man person hat boy child

Fashion Week

À Pitti Uomo 109, Soshi Otsuki réinvente le sartorial par le corps

À Pitti Uomo 109, Soshi Otsuki dévoile à Florence une vision du sartorial où le vêtement s’accomplit dans le mouvement et l’attitude.

16.01.2026 by Pauline Borgogno