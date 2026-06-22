Beauté

Vanilla Vibes de Juliette Has a Gun, chef-d'oeuvre olfactif floral aquatique

Rencontre surprenante de la vanille et de la fleur de sel, la fragrance imaginée par Romano Ricci est le meilleur des antidotes à l'overdose gourmande de mise cette saison

22.06.2026 by Melanie Mendelewitsch
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