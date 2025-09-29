Beauté

The Vitamin C Serum d'Augustinus Bader : l’éclat à l’état pur

Conçu avec le complexe TFC8® optimisé, il offre une action éclaircissante tout en respectant les peaux sensibles.

29.09.2025 by Laure Ambroise
cosmetics bottle

Articles associés

Beauté

Emma Corrin, muse libre et irrévérencieuse de Miutine, la nouvelle fragrance Miu Miu

Actrice caméléon et esprit rebelle, Emma Corrin incarne l’âme audacieuse du parfum Miutine.

27.08.2025 by Pauline Borgogno
brush device tool

Beauté

Carole Colombani dévoile sa première collection de pinceaux essentiels et durables

La makeup artist lance COLOMBANI Beauty, une ligne minimaliste et responsable d’outils universels.

11.09.2025 by Pauline Borgogno
photography face head person portrait lady lamp

Beauté

Ashley Graham incarne la Vénus moderne dans la nouvelle campagne intense de Nina Ricci

Nina Ricci dévoile une campagne cinématographique avec Ashley Graham pour son parfum Vénus Intense.

28.08.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

Industry Trends

Silvia Venturini Fendi cède les rênes créatives de Fendi

Silvia Venturini Fendi tourne une page majeure de l’histoire familiale et créative de la maison Fendi.

29.09.2025 by Pauline Borgogno
Médaille Talismans de Chanel, en or jaune et diamants

Joaillerie

Chanel Joaillerie dévoile deux nouvelles médailles réversibles

Ces pièces porte-bonheur, issues de la nouvelle collection CHANCE, arborent tous les symboles emblématiques de la Maison. 

26.09.2025 by Karen Rouach
pool water swimming pool

Voyage

Maison Proust – L’adresse confidentielle du Marais pendant la Fashion Week

Au cœur du Marais, un hôtel particulier qui rend hommage à la Belle Époque et à l’univers littéraire de Proust. Un refuge intime, raffiné et théâtral, idéal pour vivre la Fashion Week parisienne avec charme et discrétion.

29.09.2025 by Donato D'Aprile
Totem Miafit

Be Well

Objectif : viser le bien-être

Énergie décuplée, peau rayonnante, corps tonique, esprit apaisé : cette sélection réunit les meilleurs alliés du quotidien pour conjuguer plaisir, équilibre et vitalité.

19.09.2025 by Sandra Serpero
bestof topix paris adult female person woman fashion clothing dress high heel shoe lady

Fashion Week

Fashion Week de Paris : ce qu’il faut savoir à propos des défilés à venir

La Fashion Week printemps-été 2026 promet une révolution stylistique, marquée par de premières attendues chez les plus grandes maisons.

29.09.2025 by Pauline Borgogno
topix milan celebrities fashion bestof horizontal essential arts culture and entertainment italy dress formal wear evening dress person gown handbag hat shoe high heel

Fashion Week

Chez Giorgio Armani, l’adieu au maître de l’élégance

Dans la Pinacothèque de Brera, Milan a salué Giorgio Armani lors d’un défilé testamentaire.

29.09.2025 by Pauline Borgogno
topix milan celebrities fashion bestof horizontal essential arts culture and entertainment italy adult female person woman performer solo performance clothing dress

Fashion Week

Chez Ferragamo, le rugissement réinventé des années folles

Maximilian Davis revisite les années 1920 avec une modernité saisissante, entre archives précieuses et liberté réaffirmée.

28.09.2025 by Pauline Borgogno