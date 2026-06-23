Rem : l’odeur des nineties fête ses 30 ans 

Daily Bottle : un nouveau sac pour célébrer l’été, signé Fauré Le Page et French Bloom

Ce modèle emblématique de Fauré Le Page, pensé pour accueillir deux bouteilles, se réinvente pour l’été en écrin nomade des cuvées L’Extra Brut et La Cuvée Vintage 2023 de French Bloom, toujours à 0.0 % d'alcool.