Naviguant avec aisance entre musique, cinéma et style, le rappeur, auteur-compositeur et producteur américain continue d’enrichirson univers créatif. Pendant sa tournée Circus Maximus, il a tourné deux films : ce mois-ci, on le verra dans L’Odyssée de Christopher Nolan, et en octobre il jouera son propre rôle dans la comédie Rolling Loud.