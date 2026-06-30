Typology signe une nouvelle façon d'unifier le teint, sans pigments ni artifices
Alternative au maquillage, le nouveau Soin Flouteur Unifiant T30 de Typology lisse, unifie et révèle l'éclat naturel de la peau sans la masquer.
Alternative au maquillage, le nouveau Soin Flouteur Unifiant T30 de Typology lisse, unifie et révèle l'éclat naturel de la peau sans la masquer.
Naviguant avec aisance entre musique, cinéma et style, le rappeur, auteur-compositeur et producteur américain continue d’enrichirson univers créatif. Pendant sa tournée Circus Maximus, il a tourné deux films : ce mois-ci, on le verra dans L’Odyssée de Christopher Nolan, et en octobre il jouera son propre rôle dans la comédie Rolling Loud.
Longtemps cantonnée à une intervention corrective, l'otoplastie s'impose aujourd'hui comme une chirurgie de précision où l'harmonie du visage, le naturel et la liberté de se sentir pleinement soi-même priment sur toute quête de perfection.