Beauté

Typology signe une nouvelle façon d'unifier le teint, sans pigments ni artifices

Alternative au maquillage, le nouveau Soin Flouteur Unifiant T30 de Typology lisse, unifie et révèle l'éclat naturel de la peau sans la masquer.

30.06.2026 by Pauline Borgogno
egg food light
Crédits : Courtesy of Typology

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