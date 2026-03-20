HYDRA³, la révolution scientifique de l’hydratation en trois dimensions signée Valmont
Avec HYDRA³, l’hydratation cutanée quitte le domaine du geste basique pour entrer dans celui d’une science de précision, durable et profondément innovante.
Avec HYDRA³, l’hydratation cutanée quitte le domaine du geste basique pour entrer dans celui d’une science de précision, durable et profondément innovante.
À Florence, et plus précisément à la Gucci Osteria, Pâques ne se célèbre pas seulement : elle se met en scène. Cette année, la maison italienne réinvente les codes de la fête à travers une collection de créations en édition limitée, signées par le chef triplement étoilé Massimo Bottura.