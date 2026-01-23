Hermès Plein Air, l'art du teint en liberté
Avec Hermès Plein Air, la Maison prolonge sa vision du maquillage en imaginant un fond de teint soin où la peau s’exprime librement, entre éclat naturel et sophistication maîtrisée.
Avec Hermès Plein Air, la Maison prolonge sa vision du maquillage en imaginant un fond de teint soin où la peau s’exprime librement, entre éclat naturel et sophistication maîtrisée.
En 2026, la beauté a cessé de faire du bruit. Elle ne cherche plus à convaincre, encore moins à impressionner. Elle s’est déplacée vers quelque chose de plus intérieur, plus lent, plus exigeant. Elle se vit dans des lieux confidentiels, loin des regards pressés, dans des espaces où le temps semble volontairement suspendu.